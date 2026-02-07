Kangra: पंचरूखी के दियोग्रां में 3 युवकों से चरस बरामद

पंचरूखी पुलिस थाना के अंतर्गत नाके के दौरान दियोग्रां में एक गाड़ी की तलाशी ली। जिसमे बैठे तीन युवकों से 140 ग्राम चरस ब्रामद की।

पंचरुखी (तिलक): पंचरूखी पुलिस थाना के अंतर्गत नाके के दौरान दियोग्रां में एक गाड़ी की तलाशी ली। जिसमे बैठे तीन युवकों से 140 ग्राम चरस ब्रामद की। 3 युवक लक्की कुमार(30) पुत्र ज्ञान चन्द निवासी सलियाणा, प्यार चन्द(35) पुत्र शक्ति चन्द निवासी बटाहण व विकास चन्द( 29) पुत्र कर्म चन्द निवासी टिक्कर को पुलिस ने हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने आमजन से अपील की है की कि नशे के ​खिलाफ जारी अ​भियान में हमारा साथ दें।