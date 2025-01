Shimla: ऊपरी शिमला में बर्फबारी से थमे HRTC बसों के पहिए, 54 रूट बाधित

ऊपरी शिमला में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है जिससे एक बार फिर क्षेत्र में जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। बुधवार रात को ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि राजधानी शिमला में हल्की बारिश हुई है।

शिमला (राजेश): ऊपरी शिमला में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है जिससे एक बार फिर क्षेत्र में जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। बुधवार रात को ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि राजधानी शिमला में हल्की बारिश हुई है। वहीं शिमला में वीरवार दिनभर ठंडी हवाओं का दौर चलता रहा। इससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई और ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुफरी और फागू के बीच हुई बर्फबारी के कारण ठियोग में दूध, ब्रैड और अखबार को लेकर पहुंचने वाली गाड़ियां ठियोग नहीं पहुंच पाईं। दूध और दैनिक उपभोग की गाड़ियां नहीं पहुंची। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुफरी, नारकंडा, खड़ापत्थर सहित चौपाल के कई क्षेत्रों में बर्फबारी से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थम गई। वहीं एचआरटीसी की सेवाएं भी ऊपरी शिमला के लिए प्रभावित हुई हैं।



एचआरटीसी की 15 से ज्यादा बसें फंसीं

एचआरटीसी प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला में करीब 54 से ज्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। वहीं 15 से ज्यादा बसें फंस गई हैं। हालांकि दिनभर ऊपरी शिमला के लिए सड़कों की बहाली का काम चलता रहा। चौपाल और रोहड़ू के लिए भी दिनभर सड़क बहाली का काम चलता रहा। ठियोग के एसडीएम मुकेश शर्मा और डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा की अगुवाई में पुलिस दल के जवानों ने यातायात खुलवाने के अभियान में अपना सहयोग दिया।



वाहन हुए स्किड, सड़कों पर बिछाई रेत

बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन अधिक होने से वाहनों के पहिए स्किड होते रहे, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। कई छोटे और परिवहन निगम की बसें सड़क के बीचोंबीच फंस कर आगे नहीं निकल पा रही थीं। उसी समय एसडीएम मुकेश शर्मा ने मौके पर पहुंच कर सड़क को खुलवाने की मुहिम शुरू की। प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर पहुंचने से एनएच के कर्मचारियों ने सड़क पर रेत बिछाने के काम में तेजी दिखाई। लगभग एक घंटे की कवायद के बाद दोपहर 11 बजे सड़क मार्ग को खोल दिया गया। इस दौरान वाहनों में अटके यात्रियों ने एसडीएम और पुलिस बल की तारीफ करते हुए कहा की यदि प्रशासन इसी तरह अपने काम के प्रति सजग रहता है तो फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी।

