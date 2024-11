Shimla: HPU ने जारी की डेटशीट, जानें कब शुरू होंगी स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा कोर्सिज की डेटशीट फाइनल कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा कोर्सिज की डेटशीट फाइनल कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के कैंपस बेस्ड कोर्सिज की परीक्षाएं 18 नवम्बर से शुरू होंगी और अन्य केंद्रों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं 25 नवम्बर से शुरू होंगी।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी डेटशीट के अनुसार सीबीसीएस के तहत एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, एमए योगा, एमए पेंटिंग, एमए तबला, एमए मनोविज्ञान, एमए ग्रामीण विकास, एमए डिफैंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, एमए आर्केलॉजी एंड एशिएंट स्टडीज, एमए सोशल वर्क व एमए पॉपुलेशन स्टडीज की परीक्षाएं 18 नवम्बर से शुरू होंगी। इसके अलावा एमए एजुकेशन, एमए बिजनैस इकोनॉमिक्स, एमए म्यूजिक, एमए भूगोल, एमए अर्थशास्त्र, एमए अंग्रेजी, एमए हिन्दी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाज शास्त्र व एमकॉम की परीक्षाएं 25 नवम्बर से शुरू होंगी।

इसके अलावा सीबीएस के अंतर्गत एमएससी जूलॉजी/बॉटनी, कैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी व फिजिक्स की परीक्षाएं भी 25 नवम्बर से शुरू होंगी, जबकि एमएससी एन्वायरनमैंट साइंस, फोरैंसिक साइंस, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस की परीक्षाएं 18 नवम्बर से शुरू होंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कोर्सिज की रैगुलर व री-अपीयर परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। ये परीक्षाएं दिसम्बर माह के मध्य तक चलेंगी।

अब तक 18210 उम्मीदवारों ने किया आवेदन

स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया जारी है और अभी तक इन परीक्षाओं में बैठने के लिए 18210 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 11 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सिज की परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 46 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि बीएएलएलबी ऑड सैमेस्टर की परीक्षाओं के लिए 8 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है।

