Shimla News: लोक सेवा आयोग ने जारी किया स्क्रीनिंग और सब्जैक्ट एप्टीट्यूड टैस्ट का शैड्यूल

Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2024 06:02 PM

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी अगस्त व सितम्बर माह में विभिन्न पदों को भरने के लिए होने वाले विभिन्न स्क्रीनिंग टैस्ट व सब्जैक्ट एप्टीट्यूड टैस्ट (एसएटी) का शैड्यूल जारी कर दिया है।

1. हिमाचल प्रदेश राज्य को-ऑप्रेटिव मार्कीटिंग एंड कन्ज्यूमर्स फैडरेशन लिमिटेड

पद: एरिया मैनेजर

स्क्रीनिंग टैस्ट की तिथि: 20 अगस्त (टैंटेटिव)

2. आयुष विभाग

पद: होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर

टैस्ट की तिथि: 22 अगस्त

3. होमगार्ड्स एंड सिविल डिफैंस विभाग

पद: कंपनी कमांडर/सीनियर इंस्ट्रक्टर/स्टोर ऑफिसर/सैंटर कमांडर (अनुबंध आधार पर)

टैस्ट की तिथि: 23 अगस्त

4. आयुष विभाग

पद: आयुर्वेद फार्मेसी ऑफिसर (अनुबंध आधार पर)

टैस्ट की तिथि: 14 सितम्बर

5. जल शक्ति विभाग

पद: सिविल इंजीनियर

टैस्ट की तिथि: 15 सितम्बर (टैंटेटिव)

