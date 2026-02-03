Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: लोक सेवा आयोग ने दिया माैका, स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट के लिए अब इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

Shimla: लोक सेवा आयोग ने दिया माैका, स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट के लिए अब इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

Edited By Vijay, Updated: 03 Feb, 2026 04:21 PM

hppsc

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट (सैट) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। सैट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित कई इच्छुक उम्मीदवारों ने आयोग से तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट (सैट) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। सैट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित कई इच्छुक उम्मीदवारों ने आयोग से तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। इस मांग पर गौर करते हुए आयोग ने आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। आयोग ने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी तय की थी, लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल पुन: खोल दिया है। 10 फरवरी को रात 11.59 बजे तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आयोग की वैबसाइट से आवेदन करने के लिए लिंक को हटा दिया जाएगा। 

स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट के लिए कुल 22 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें कैमिकल साइंसिज, अंग्रेजी, लाइफ साइंसिज, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी, इतिहास, गणितीय विज्ञान, संगीत, भौतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, समाज शास्त्र, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, कम्प्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन्स, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमैंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मनोविज्ञान, शिक्षा व पर्यावरण विज्ञान शामिल हैं।

स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट का पाठ्यक्रम यूजीसी, सीएसआईआर के अनुरूप होगा, जिसे उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की वैबसाइट से डाऊनलोड कर सकते हैं। बता दें कि स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट प्रदेश के विश्वविद्यालयों व काॅलेजों में सहायक प्रोफैसर के पदों पर भर्ती के पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!