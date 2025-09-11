HPPSC का बड़ा फैसला: 13 सितम्बर को होने वाली यह अहम परीक्षा हुई स्थगित, जानिए अब कब होगी?

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टैंट डिस्ट्रिक अटॉर्नी (ट्रेनी आधार पर) के पद भरने के लिए आयोजित होने वाला स्क्रीनिंग टैस्ट व सब्जैक्ट एप्टीच्यूड टैस्ट स्थगित कर दिया है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टैंट डिस्ट्रिक अटॉर्नी (ट्रेनी आधार पर) के पद भरने के लिए आयोजित होने वाला स्क्रीनिंग टैस्ट व सब्जैक्ट एप्टीच्यूड टैस्ट स्थगित कर दिया है। यह टैस्ट 13 सितम्बर को होना था, लेकिन प्रदेश भर में खराब मौसम की स्थिति के चलते यह टैस्ट स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आयोग ने यह टैस्ट अब टैंटेटिव तौर पर आगामी 28 सितम्बर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित सूचना आयोग की सचिव की ओर से जारी की गई है।

ई-समाधान पोर्टल के लिए कमलजीत शर्मा नोडल ऑफिसर नियुक्त

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सैंटर के प्रोग्रामर कमलजीत शर्मा को यूजीसी ई-समाधान पोर्टल के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी है।

एमलिबआईएससी कोर्स में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चल रहे कोर्स मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (एमलिबआईएससी) में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग 12 सितम्बर को होगी। काऊंसलिंग लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में सुबह 10.30 बजे से होगी। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे।

