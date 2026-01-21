Himachal: घुमारवीं से त्रिफालघाट बस रविवार को न चलने से ग्रामीण परेशान

घुमारवीं से त्रिफालघाट मार्ग पर चलने वाली हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस रविवार को एक महीने से बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में एस.डी.एम. गौरव चौधरी को ज्ञापन सौंपा तथा बस को सुचारू रूप से चलाने...

घुमारवीं (जम्वाल): घुमारवीं से त्रिफालघाट मार्ग पर चलने वाली हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस रविवार को एक महीने से बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में एस.डी.एम. गौरव चौधरी को ज्ञापन सौंपा तथा बस को सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। ग्रामीणों में रोहिण हरलोग, चलैहली, कुह-मझवाड़ और हवाण पंचायतों के लोगों को गंभीर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।

बाजार जाने, चिकित्सा आपातकाल या अन्य जरूरी कार्यों के लिए रविवार को बस न चलने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या महंगे निजी वाहनों पर निर्भर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने कैप्टन प्यार चंद की अध्यक्षता में उपमंडल अधिकारी गौरव चौधरी को ज्ञापन सौंपकर रविवार को बस सुचारू रूप से चलाने की मांग की।

इस मौके पर प्यार चंद कैप्टन, मनोरमा चौहान, हंसराज सूबेदार, सोनू कुमार, शशिपाल और रामानंद सेवानिवृत्त सूबेदार आदि लोगों ने कहा कि यह बहुत पुराना रूट है जो लगातार हर दिन चलता आ रहा था, लेकिन अब एक महीने से न चलने से भारी परेशानी हो रही है। उपमंडल अधिकारी गौरव चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग से बात कर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा।