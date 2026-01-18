Himachal: अनियंत्रित होकर नीचे गिरा टिप्पर, ड्राइवर ने मौके पर तोड़ा दम

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Jan, 2026 03:54 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विकास कार्यों के बीच एक बड़ा दर्दनाक पहलू सामने आया है। बीती रात बागछाल इलाके में एक भारी-भरकम टिप्पर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस खौफनाक मंजर में वाहन चला रहे शख्स की जान नहीं बच सकी। हादसे की वजह खराब सड़क और अंधेरे का जानलेवा कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है।

सुबह हुआ हादसे का खुलासा

यह दुर्घटना रात के सन्नाटे में हुई, इसलिए घंटों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब सूरज की पहली किरण के साथ एक अन्य वाहन चालक उस मार्ग से गुजरा, तो उसकी नजर किनारे से नीचे गिरे टिप्पर पर पड़ी। आनन-फानन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया।

कौन था मृतक?

मलबे और पानी के बीच से पुलिस ने शव को बरामद किया। मृतक की शिनाख्त 49 वर्षीय कुलदीप के रूप में हुई है, जो धनीपखर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वह क्षेत्र में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट के काम में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

खस्ताहाल सड़क बनी 'काल'

हादसे के पीछे का मुख्य कारण बागछाल क्षेत्र की बदहाल सड़क को माना जा रहा है। स्थानीय सूत्रों और शुरुआती जांच के मुताबिक:

सड़क की स्थिति: मार्ग काफी जर्जर है, जिससे भारी वाहनों का संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है।

अंधेरे का साया: रात के वक्त विजिबिलिटी कम होने के कारण चालक गड्ढों या ढलान का अंदाजा नहीं लगा पाया।

मदद की कमी: हादसा रात के वक्त हुआ, जिससे समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका और चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

