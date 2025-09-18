Main Menu

Himachal: भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित: सड़कें बंद... बाढ़ में फंसी HRTC की बसें

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेशभर में जगह-जगह हुए भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर बिलासपुर जिले में देखने को मिला, जहां पूरी रात हुई बारिश ने शहर में तबाही मचा दी।

बिलासपुर शहर की सिनेमा कॉलोनी और मेन मार्केट की सड़कें नदी-नालों में बदल गईं। चेतना चौक, चंपा पार्क, और बस अड्डा के पास की दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन के कारण जिले की कई ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है।

मुख्य सड़कों पर भी स्थिति खराब है। किरतपुर-मनाली फोरलेन पर समलेटू के पास भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। इसी तरह, भारी बारिश के कारण झंडूता में बागछाल पुल के पास भी भूस्खलन हुआ है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग सड़कों को फिर से खोलने के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन बार-बार हो रहे भूस्खलन से राहत कार्यों में बाधा आ रही है। वहीं ऋषिकेश में बारिश के बाद आए मलबे में एचआरटीसी की बसें फंस गईं।

प्रशासन ने लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और बंद रास्तों के बदले वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी बाधित सड़कों को बहाल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

