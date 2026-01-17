Himachal: टटियाना रोड पर बढ़ा हादसे का खतरा, शिल्ला के पास धंसी सड़क

राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर शिल्ला के समीप चल रहे निर्माण कार्य के चलते टटियाना रोड की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बढ़ गया है।

पांवटा साहिब, (कपिल) :

क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण यहां हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विशेष रूप से रात के समय इस मार्ग पर आवाजाही करना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव मात्र संयोग रहा है। टटियाना रोड टटियाना, ठोंठा-जाखल और कोटा पाब सहित आसपास के कई गांवों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है। सड़क के और अधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में हजारों लोगों का संपर्क मुख्य शहरों से कट सकता है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मुरम्मत नहीं की गई, तो किसी अप्रिय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से हस्तक्षेप कर टटियाना रोड की मुरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करवाने की मांग की है, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।