Himachal: पुलिस ने नाके पर रोकी बाइक और खुल गया नशे का राज, दो तस्कर गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Apr, 2026 12:15 PM

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 'ज़री' पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। डुंखरा चौक पर रूटीन चेकिंग के लिए लगाए गए नाके के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका, जिससे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया।

कुल्लू (संजीव जैन)। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 'ज़री' पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। डुंखरा चौक पर रूटीन चेकिंग के लिए लगाए गए नाके के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका, जिससे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया।

चेकिंग में हुआ खुलासा

पुलिस टीम ने जब बाइक (नंबर: HP 66A-8167) की तलाशी ली, तो उसमें सवार दो युवकों के पास से 667 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद हुई। बरामद नशीले पदार्थ को तुरंत कब्जे में ले लिया गया और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

अगली कार्रवाई जारी

फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे कहाँ सप्लाई किया जाना था। पुलिस इस गिरोह के अन्य संपर्कों को भी खंगाल रही है ताकि नशे के इस काले कारोबार की जड़ तक पहुँचा जा सके।