Himachal: खंडहर हो चुके मकान के पास खेल रहे थे बच्चे... फिर अचानक हो गया बड़ा हादसा

पांवटा साहिब के पास मिश्रवाला में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ, एक पुराने मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल के बच्चे की जान चली गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब दोनों बच्चे खंडहर हो चुके मकान के पास खेल रहे थे।

हिमाचल डेस्क। पांवटा साहिब के पास मिश्रवाला में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ, एक पुराने मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल के बच्चे की जान चली गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब दोनों बच्चे खंडहर हो चुके मकान के पास खेल रहे थे।

पुलिस को इस घटना की सूचना माजरा थाने को अस्पताल से मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारों से बात की। परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे दिव्यांशु (पुत्र ज्ञान चंद) और खुशवंश (पुत्र रोहित), दोनों मिश्रवाला के निवासी हैं, घर के पास बने एक पुराने मकान में खेल रहे थे। खेलते-खेलते ही अचानक मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी और दोनों बच्चे मलबे के नीचे दब गए।

दीवार गिरने की तेज आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दिव्यांशु को मृत घोषित कर दिया। वहीं, खुशवंश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घायल बच्चे के परिजन उसे तुरंत यमुनानगर अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।

इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए, सिरमौर के एसपी, एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। यह घटना पूरे इलाके में शोक का माहौल पैदा कर गई है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे खतरनाक और जर्जर मकानों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।