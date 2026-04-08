Himachal: सिरफिरे आशिक से तंग आकर नर्सिंग छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

सुंदरनगर में 22 वर्षीय युवती ने एक युवक द्वारा लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर देर शाम आत्महत्या कर ली। हाल ही में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोने वाली इस बेटी के अरमान हकीकत बनने से पहले ही बिखर गए।...

सुंदरनगर (सोढी)। सुंदरनगर में 22 वर्षीय युवती ने एक युवक द्वारा लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर देर शाम आत्महत्या कर ली। हाल ही में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोने वाली इस बेटी के अरमान हकीकत बनने से पहले ही बिखर गए। पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, पिता किशोर चंद निवासी गांव रोपा डाकघर भोजपुर तहसील सुंदरनगर ने बताया कि उसकी पुत्री हाल ही में बीएससी नर्सिंग कर चुकी थी और इन दिनों प्रशिक्षण ले रही थी। परिवार की उम्मीदों का केंद्र बनी यह बेटी अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मानसिक तनाव से जूझ रही थी।

परिजनों के अनुसार युवती ने कुछ दिन पहले बताया था कि चंडीगढ़ निवासी युवक उसे लगातार फोन कर परेशान कर रहा था और मिलने के लिए दबाव बना रहा था। युवती उससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी, लेकिन लगातार हो रही इस प्रताडना ने उसके मन को गहराई तक आहत कर दिया।

बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल को भी आरोपी ने उसे कई बार कॉल कर मिलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इस निरंतर मानसिक दबाव ने होनहार बेटी के आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ दिया कि उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद जब परिजनों ने कमरे की तलाशी ली तो वहां से युवती द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसकी पीड़ा और मजबूरी साफ झलक रही थी। यह नोट अब इस पूरे मामले का अहम साक्ष्य बन गया है।

आरोपी की पहचान निवासी नरोट मेहरा तहसील पठानकोट (पंजाब) के रूप में की है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।