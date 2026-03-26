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Himachal Weather: हिमाचल में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, यह दिन रहें सावधान

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Mar, 2026 11:00 AM

himachal weather warning issued for strong winds rain and hailstorm in himach

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। लाहुल-स्पीति के कुकुमसेरी और ताबो जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पारा...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। लाहुल-स्पीति के कुकुमसेरी और ताबो जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में दो अलग-अलग पश्चिमी विक्षोभ राज्य को प्रभावित करेंगे, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान और अलर्ट

मौसम विभाग ने 26 मार्च से 31 मार्च के बीच मौसम के खराब रहने की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से 28 से 30 मार्च के दौरान स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। 

ऑरेंज अलर्ट (29 मार्च): इस दिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी ओलावृष्टि और तेज बारिश की आशंका है।

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येलो अलर्ट (28 और 30 मार्च): इन दो दिनों में बिजली कड़कने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

तापमान में बदलाव: हाल के दिनों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे सुबह-शाम की ठंड बरकरार है।

सावधानी बरतने की सलाह

खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। किसान ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों को बचाने के लिए जरूरी उपाय करें।पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय भूस्खलन और फिसलन वाली सड़कों का ध्यान रखें। बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें।

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