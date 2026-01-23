विक्रमादित्य के बयान के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सख्त, मंत्री-विधायकों को दी ये चेतावनी

Himachal Congress: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन में अनुशासनहीनता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी की नीति के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने वाले नेताओं पर अब बिना किसी चेतावनी के सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार...

Himachal Congress: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन में अनुशासनहीनता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी की नीति के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने वाले नेताओं पर अब बिना किसी चेतावनी के सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बयान को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दी ये चेतावनी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशों के तहत जारी एक पत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हाल के दिनों में कुछ मंत्रियों, विधायकों और बोर्ड-निगमों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन द्वारा दिए गए बयान पार्टी की घोषित नीति के विपरीत रहे हैं। इन बयानों से संगठन के साथ-साथ राज्य सरकार की साख को भी नुकसान पहुंचा है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता पर AICC ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व में गहरी नाराजगी है। इसी के चलते प्रदेश इकाई को सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

'पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी न करें'

विनय कुमार ने दो टूक कहा कि अब कोई भी मंत्री या विधायक सरकार या पार्टी के किसी नेता के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की सफाई या स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि यह चेतावनी लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद आई है।

