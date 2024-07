Himachal By-Election: विधानसभा की 3 सीटों पर अभी तक 15.99% मतदान, पोलिंग बूथों पर लगी लाइनें

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2024 11:19 AM

पालमपुर डैस्क: हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर युवा व बुजुर्ग मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक 15.99 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। इसमें देहरा में 15.70, नालागढ़ में 16.48 और हमीरपुर 15.71 प्रतिशत मतदान हो चुका है।



कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने मटाहणी बूथ पर डाला वोट

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने बुधवार को मटाहणी बूथ पर अपनी पत्नी संग जाकर वोट डाला। इस दौरान पुष्पेंद्र वर्मा बूथ पर खड़े लोगों से भी मिले और पत्रकारों को भी सम्बोधित किया। डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि जिला के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता उत्सुक है और जनता में मतदान करने के लिए भी जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरे देश मे इस उपचुनाव से सन्देश देगी कि जो भी धनबल की राजनीति व अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता है उसका राजनीति में कोई स्थान नहीं है।



भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने बोहनी बूथ पर डाला वोटा

भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने बुधवार को बोहनी बूथ पर अपनी धर्मपत्नी स्वाति जार के साथ वोट डाला। इस दौरान आशीष शर्मा पोलिंग बूथ पर खड़े लोगों से भी मिले और पत्रकारों को भी संबोधित किया। आशीष शर्मा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमीरपुर की जनता एक बार फिर से आशीर्वाद देगी और हमीरपुर के विकास के लिए भाजपा को जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी उपलब्धि नहीं थी और विपक्ष ने निम्न स्तर तक दुष्प्रचार किया। लोगों ने इस चुनाव में हर चीज को बेहद करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को सारी पिक्चर सामने आएगी, उसमें पता चलेगा कि हमीरपुर की जनता ने किसको चुना है और किसको नकारा है।



नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने परिवार सहित मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला।



उधर, रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) शिल्पी बेक्टा ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।



बता दें कि 3 विधानसभा क्षेत्रों से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.59 लाख मतदाता करेंगे।

