Himachal: आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरैंस नीति : अनुराग ठाकुर

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद व नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरैंस की रही है और हमारी सरकार को भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना आता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार के गठन के समय से ही आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरैंस की रही है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि पहलगाम हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साथ ही बिहार की धरती से मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत धरती के हर कोने में आतंकियों का पीछा कर हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान कर उन्हें ढूंढेगा और सजा देगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीय मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहलगाम हमले के दूसरे दिन मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोके जाने, अटारी चैक पोस्ट को बंद किए जाने, पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगाए जाने, हाई कमीशन से डिफैंस एडवाइजर्स हटाए, कर्मचारी कम किए जाने और अपने मिलिटरी, नेवी व एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाए जाने जैसे ठोस निर्णय लिए हैं। पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे ऑप्रेशन कर भारत ने देश के दुश्मनों को बता दिया था कि हमारी संप्रभुता पर किसी भी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।

