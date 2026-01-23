Main Menu

  • Solan: हिमाचल की बेटियों ने जमाई धाक, हरियाणा को पछाड़ जीता नैशनल कबड्डी का खिताब

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 10:21 PM

himachal became kabaddi champion defeating haryana by 4 points

राजकीय कन्या विद्यालय नालागढ़ में चल रही 69वीं राष्ट्रीय अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने खिताब पर कब्जा कर लिया है।

नालागढ़ (सतविन्द्र): राजकीय कन्या विद्यालय नालागढ़ में चल रही 69वीं राष्ट्रीय अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने खिताब पर कब्जा कर लिया है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 48-44 अंकों से पराजित किया। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में तमिलनाडु की टीम ने 27-23 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश की टीम को हराया। बैस्ट रेडर हरियाणा की वंशिका और बैस्ट डिफैंडर हरियाणा की ही पलक रही।

PunjabKesari

समापन समारोह के मुख्यातिथि विधायक राम कुमार चौधरी, जबकि विशिष्ट अतिथि विधायक हरदीप बावा रहे। मुख्यातिथि ने कहा कि खेलें युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विधायक ने विजेता टीम को 51 हजार रुपए तथा उपविजेता टीम को 21 हजार रुपए की राशि अपनी ओर से प्रदान की। हरदीप बावा ने कहा कि सरकार युवाओं को खेलों में बेहतर करने और नशे से दूर रखने के लिए गम्भीर है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

इस मौके पर जिला सोलन के कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद बरमानी, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ नरेन्द्र आहलूवालिया, पुलिस उपाधीक्षक नालागढ़ भीष्म ठाकुर, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जगदीश चंद नेगी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा मोहिंदर चंद पिरटा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा (क्वालिटी) सोलन राजेंद्र वर्मा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा सोलन गोपाल सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश स्कूल खेल संघ के सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) अजय पांटा, हुसन चंद ठाकुर, हरप्रीत सैनी, इंदरजीत सिंह, भीष्म ठाकुर पुलिस उपाधीक्षक, मनोज शर्मा प्रधानाचार्य, लॉर्ड महावीर कॉलेज से आशिमा जैन, पार्षद महेश गौतम व अमरीक चौधरी समेत देश के 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं खेल अधिकारी उपस्थित रहे।

