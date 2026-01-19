Main Menu

  • हिमाचल में STF की कार्रवाई: 11 ग्राम चिट्टे के साथ सुंदरनगर का युवक दबोचा

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Jan, 2026 05:13 PM

himachal a young man from sundernagar arrested with 11 grams of heroin

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंडी एस.टी.एफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना धनोटू के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौलखा में पुलिस ने एक युवक को 11 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

कुल्लू (संजीव जैन)। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंडी एस.टी.एफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना धनोटू के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौलखा में पुलिस ने एक युवक को 11 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ​पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धनोटू एस.टी.एफ की टीम नौलखा क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान संदेह के आधार पर एक युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 11 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

आरोपी की पहचान अक्षय s/o कृष्ण चंद गाँव चतर, पोस्ट ऑफिस जुगाहन, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी ​आयु 26 वर्ष ​के रुप में हुई है। पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट (मादक द्रव्य निषेध अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आरोपी यह नशा कहाँ से लाया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि यदि उनके आस-पास नशीले पदार्थों की बिक्री या तस्करी से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मामले की पुष्टि एस.टी.एफ...डी.एस.पी हेमराज वर्मा ने की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। 

