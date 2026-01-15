Main Menu

  • Himachal: पिकअप में भरकर ले जाई जा रही 50 पेटी शराब जब्त, तस्कर दबोचा

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Jan, 2026 02:37 PM

himachal 50 cases of liquor seized smuggler arrested

कुल्लू जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए निरमण्ड क्षेत्र में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने शराब तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया है।

कुल्लू (संजीव जैन)। कुल्लू जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए निरमण्ड क्षेत्र में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने शराब तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया है।

क्या है पूरा मामला?

वीरवार, 15 जनवरी को पुलिस की एक विशेष टीम ने नित्थर बाजार में घेराबंदी कर एक संदिग्ध वाहन की तलाशी ली। पुलिस को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि इलाके में अवैध खेप की सप्लाई होने वाली है। जब पुलिस टीम ने मौके पर खड़ी HP35-8877 नंबर की पिकअप को चेक किया, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। वाहन के भीतर भारी मात्रा में 'ऊना नंबर-1' ब्रांड की 50 पेटियां देशी शराब छिपाई गई थीं।

आरोपी की पहचान और कानूनी कार्रवाई

अवैध शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सोनू (31) के रूप में हुई है, जो आनी तहसील के दलाश क्षेत्र (गांव वैहरी) का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम (Excise Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

पुलिस की अगली रणनीति

निरमण्ड थाना पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि शराब की यह बड़ी खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे आगे किन-किन ठिकानों पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है ताकि नशे के इस काले कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके।

