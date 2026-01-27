बर्फबारी का कहर: हिमाचल के इस जिले में 28 जनवरी को बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, आदेश जारी

Edited By Vijay, Updated: 27 Jan, 2026 02:32 PM
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में मौसम ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। भारी हिमपात के चलते जिला प्रशासन ने उपमंडल लाहौल और उदयपुर में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आज यानी 27 जनवरी को शिक्षण संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, कल 28 जनवरी को स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। यह निर्णय छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
बर्फबारी और मौसम की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने आम जनता और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा करने से बचें। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।