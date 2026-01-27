Main Menu

  • हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी, अटल टनल बंद, अलर्ट पर प्रशासन

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Jan, 2026 10:36 AM

snowfall continues in himachal pradesh atal tunnel closed

हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है, जिससे पूरी घाटी मानों किसी जादुई सफेद दुनिया में तब्दील हो गई है। जहाँ एक तरफ इस भारी हिमपात ने जनजीवन और यातायात पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर 'स्नोफॉल' के दीवाने पर्यटकों के लिए...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है, जिससे पूरी घाटी मानों किसी जादुई सफेद दुनिया में तब्दील हो गई है। जहाँ एक तरफ इस भारी हिमपात ने जनजीवन और यातायात पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर 'स्नोफॉल' के दीवाने पर्यटकों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं है। अटल टनल से लेकर मनाली के हर कोने में कुदरत का करिश्मा बरस रहा है।

रास्ते हुए बंद, संपर्क टूटा

सोमवार की रात से शुरू हुए बर्फीले दौर ने मनाली और लाहौल के बीच के संपर्क को पूरी तरह काट दिया है। ताज़ा स्थिति कुछ इस प्रकार है:

दर्रों की स्थिति: बारालाचा, शिंकुला और कुंजम दर्रे भारी बर्फ की वजह से पूरी तरह अभेद्य हो चुके हैं। यहाँ वाहनों का जाना अब नामुमकिन है।

अटल टनल: टनल के उत्तर और दक्षिण, दोनों द्वारों पर भारी बर्फ जम गई है, जिससे लाहौल घाटी का संपर्क शेष दुनिया से टूट गया है।

सोलंगनाला: इस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर लगभग एक फीट तक ताज़ा बर्फ जमा हो चुकी है, जिससे नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है।

यातायात: मनाली से पलचान तक तो गाड़ियाँ रेंग रही हैं, लेकिन उससे आगे अटल टनल की ओर जाने वाले रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं।

पर्यटन की नई उम्मीद और ट्रैफिक की चुनौती

पिछले कुछ दिनों से मनाली की सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम ने सैलानियों का पसीना छुड़ा दिया था। हालाँकि, मंगलवार सुबह ट्रैफिक की स्थिति में कुछ सुधार देखा गया है।

"बर्फ़बारी की खबर फैलते ही पर्यटकों का हुजूम मनाली की ओर उमड़ पड़ा है। आने वाले दिनों में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने की उम्मीद है, जो स्थानीय होटल कारोबार के लिए शुभ संकेत है।" — रोशन ठाकुर, अध्यक्ष, होटलियर्स एसोसिएशन मनाली

प्रशासन की चेतावनी: जोश में न खोएं होश

बर्फ की चाहत में सैलानी अक्सर जोखिम भरे इलाकों का रुख कर लेते हैं। इसे देखते हुए एसडीएम मनाली, रमण कुमार शर्मा ने सख्त हिदायत जारी की है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता दें और ऊंचाई वाले असुरक्षित क्षेत्रों में जाने के बजाय अपने होटल के आसपास ही बर्फ का लुत्फ उठाएं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि रास्तों को जल्द से जल्द साफ कर यातायात बहाल किया जा सके।

