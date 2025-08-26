हिमाचल में भारी बारिश का कहर: चंडीगढ़-मनाली हाईवे बंद, फंसे सैकड़ों यात्री...

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह से औट के बीच कई जगहों पर हुए भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए हैं।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह से औट के बीच कई जगहों पर हुए भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए हैं।

रविवार रात से ही इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। सोमवार को कुछ समय के लिए हाईवे को खोला गया था, लेकिन भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने से यह फिर से बंद हो गया। मंडी से कुल्लू जाने वाला वैकल्पिक कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास बंद हो गया है, जिससे छोटे वाहन चालकों को भी हाईवे का ही सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन अब दोनों मार्ग बंद होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने उन्हें कीरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना के तहत बनी सुरंगों में अस्थायी आश्रय दिया है। बारिश और खुले आसमान के नीचे रहने से बेहतर इन सुरंगों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित महसूस हो रहा है।

प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंडोह, हणोगी और अन्य स्थानों पर यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। हणोगी माता मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह जैसे धार्मिक स्थलों के माध्यम से भी फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा, कई निजी संस्थाएं भी इस मुश्किल समय में आगे आई हैं। जय बाबा बालक नाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की है।

एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनें सुबह से ही मलबा हटाने में लगी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को पूरी तरह से साफ करने में अभी और समय लग सकता है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि जब तक हाईवे पूरी तरह से खुल न जाए, तब तक वे अपनी यात्रा शुरू न करें।