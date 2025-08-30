मंडी-मनाली हाईवे पर भारी भूस्खलन, हनोगी के पास 100 मीटर ऊंचाई से गिरा मलबा..

मंडी-मनाली नेशनल हाईवे पर हनोगी के पास आज सुबह 7:00 बजे भारी भूस्खलन हुआ। करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरे मलबे ने पूरी सड़क को बंद कर दिया है। घटना से पहले पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच और उनकी टीम सुबह 6:30 बजे से वाहनों को गाइड कर रहे थे। टीम जोगनी...

पंडोह, (देशराज)। मंडी-मनाली नेशनल हाईवे पर हनोगी के पास आज सुबह 7:00 बजे भारी भूस्खलन हुआ। करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरे मलबे ने पूरी सड़क को बंद कर दिया है। घटना से पहले पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच और उनकी टीम सुबह 6:30 बजे से वाहनों को गाइड कर रहे थे। टीम जोगनी माता मंदिर होते हुए खोतीनाले तक पहुंची। वहां सड़क पर 5-6 पत्थर देखकर चौकी प्रभारी अनिल कटोच और ट्रैफिक इंचार्ज चेतराम ने मौके का मुआयना किया।

अचानक पहाड़ से आवाजें आने लगीं। पुलिस टीम ने तुरंत वाहनों को पीछे हटाया। कुछ ही पलों में पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। पुलिस की सूझबूझ से कोई जानहानि नहीं हुई। गौरतलब है कि शुक्रवार को हाईवे सुबह 11:00 बजे खोला गया था। सुरक्षा कारणों से रात 8:00 बजे यातायात बंद कर दिया गया था। भूस्खलन के कारण अब हाईवे को खोलने में समय लगेगा।