हिमाचल में कुदरत का कहर: मंडी के गोहर में बादल फटने से भारी नुकसान ...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। इसी कड़ी में मंडी जिले के गोहर उपमंडल में बादल फटने की एक बड़ी घटना सामने आई है। बीती रात नांडी पंचायत के कटवाढी गांव में नसेंणी नाला में अचानक बादल फट गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

इस भयानक घटना से कटवाढी गांव में स्थित एकमात्र कट स्टोन इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद आए मलबे और पानी के तेज बहाव के कारण इंडस्ट्री की मशीनरी और इमारत को काफी क्षति पहुंची है। इसके अलावा, पास की कुछ दुकानों में भी मलबा घुसने से नुकसान हुआ है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस आपदा में किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है। सभी ग्रामीण सुरक्षित हैं। नांडी पंचायत के प्रधान फता राम ने इस घटना की पुष्टि की है और प्रशासन को इसकी सूचना दी है।

इस आपदा के कारण शिमला में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिससे पांच घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं, चंडीगढ़-मनाली फोरलेन के बंद होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीन जिलों में आज भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।