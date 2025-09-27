Main Menu

Mandi: स्कूल में बच्चे दे रहे थे परीक्षा और नशे में धुत्त मिला मुख्य अध्यापक, सोशल मीडिया पर वीडियाे वायरल

27 Sep, 2025

मंडी जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गराड़ी गाड़ में मुख्याध्यापक की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्याध्यापक शराब के नशे में धुत्त होकर क्लासरूम में पाया गया, जबकि स्कूली बच्चे परीक्षा दे रहे थे।

गोहर (ख्यालीराम): मंडी जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गराड़ी गाड़ में मुख्याध्यापक की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्याध्यापक शराब के नशे में धुत्त होकर क्लासरूम में पाया गया, जबकि स्कूली बच्चे परीक्षा दे रहे थे। अध्यापक की हालत इतनी खराब थी कि वह अपने आप खड़े नहीं हो पा रहा था और धरती पर लेटे हुए थे। ग्रामीणों ने नशे में धुत्त अध्यापक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें लोग सरकारी नौकरी पेशा लोगों की मनमानी और बरती जाने वाली कोताही को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम गोहर विचित्र सिंह ठाकुर ने मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं और अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 

उधर, अध्यापक की इस कारगुजारी से अभिभावकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि ऐसे अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम गोहर ने आश्वासन दिया है कि मामले में जांच पूरी होने के बाद अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और विभाग से मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि स्कूलों में शिक्षा का माहौल बना रहे। ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि स्कूलों में पढ़ाई का वातावरण बना रहे और बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। इसी तरह के अन्य मामले भी सामने आए हैं जहां शिक्षकों की लापरवाही के कारण स्कूलों की छवि खराब हुई है।

