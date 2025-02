Hamirpur: बहानेबाज केजरीवाल को दिल्ली करेगी सत्ता से बाहर : अनुराग

पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद व दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली चुनावों में प्रचार के दौरान कहा कि 11 वर्षों की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ बहाने बनाए और झूठ बोले हैं।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद व दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली चुनावों में प्रचार के दौरान कहा कि 11 वर्षों की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ बहाने बनाए और झूठ बोले हैं। दिल्ली की जनता ऐसे बहानेबाज केजरीवाल को सत्ता से बाहर करके कमल खिलाने जा रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 11 साल पहले झूठ बोलकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने काम के नाम पर सिर्फ बहाने ही बनाए हैं।

उन्होंने कहा कि 11 साल पहले इन्होंने दिल्ली की हवा साफ करने की बात कही थी लेकिन नहीं कर पाए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो व्यक्ति दलितों से नफरत करता है, बाबा साहेब की मूर्ति तुड़वा सकता है, महिला सांसद को घर बुला कर पिटवा सकता है, राशनकार्ड के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करता हो, हक मांगने पर अपनी ही पत्नी के ऊपर कुत्ते छोड़ देता हो, ऐसी आपदा वालों को दिल्ली इस बार सबक सिखाने जा रही है।

