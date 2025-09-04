Mandi: राहत और बचाव कार्य धीमी गति से कर रही सरकार : जयराम

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस साल हुई बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे प्रदेश और जनता को बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है।

सुंदरनगर (सोढी): पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस साल हुई बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे प्रदेश और जनता को बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्यों में धीमी गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कई गांवों में सड़कें, पुल और घर बह गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ी मदद नहीं पहुंची है। सुंदरनगर के जंगमबाग में भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना के 2 दिन बाद वीरवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा कर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ विधायक राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी और त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद रहे।

जंगमबाग में आपदा के लिए लोगों ने बीबीएमबी को ठहराया जिम्मेदार

मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने जयराम ठाकुर को बताया कि इस भूस्खलन का मुख्य कारण भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की लापरवाही है। उनका कहना था कि बीबीएमबी ने पानी की लाइन बिछाने के लिए बरसात में पहाड़ी पर भारी कटिंग की, जिससे मिट्टी कमजोर हो गई और यह हादसा हुआ। अभी भी आसपास के करीब एक दर्जन मकान खतरे की जद में हैं, जिन्हें प्रशासन ने खाली करा दिया है। लोगों ने इस बात पर भी आक्रोश व्यक्त किया कि 7 लोगों की मौत के बाद भी बीबीएमबी का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने मांग की कि इस गंभीर लापरवाही के लिए बीबीएमबी को जिम्मेदार ठहराया जाए। इस अवसर पर लोगों ने बीबीएमबी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।