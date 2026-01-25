Bilaspur: शराब ठेके पर बैठे 51 वर्षीय सेल्जमैन की मौत

शहर के दकड़ी चौक स्थित शराब ठेके के स्टोर रूम में 51 वर्षीय सेल्जमैन प्यार सिंह की हृदयाघात से मौत हो गई। थाना घुमारवीं को रविवार प्रातः ठेके के मालिक मनोज कुमार ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

घुमारवीं (जम्वाल): शहर के दकड़ी चौक स्थित शराब ठेके के स्टोर रूम में 51 वर्षीय सेल्जमैन प्यार सिंह की हृदयाघात से मौत हो गई। थाना घुमारवीं को रविवार प्रातः ठेके के मालिक मनोज कुमार ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतक की पहचान प्यार सिंह पुत्र हरि राम निवासी मुकडाना, तहसील झंडूता, बिलासपुर के रूप में हुई है। वह ठेके के स्टोर रूम में बिस्तर पर मृत पाए गए। मृतक के भाई और परिजनों ने हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया तथा किसी पर भी संदेह नहीं जताया है। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल घुमारवीं भेजकर पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की आगामी जांच जारी है।