Himachal: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुआ बीटन का लाल, अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब

टाहलीवाल (गौतम): लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए ऊना जिला के विधानसभा क्षेत्र हरोली के गांव बीटन के सैनिक परमवीर (33) का आज उनके पैतृक गांव के श्मशानघाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सैंकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।



बता दें कि लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान सैनिक परमवीर सिंह का हृदयघात के चलते निधन हो गया था। सैनिक परमवीर 3 सिख बटालियन में तैनात थे। चंडीगढ़ में 2 साल सर्विस करने के बाद अभी 2 महीने पहले ही उनका तबादला लेह में हुआ था। करीब दो सप्ताह पहले ही परमवीर अपने 5 वर्षीय बेटे के बीमार होने के चलते घर आए थे और 9 दिसम्बर को वापस ड्यूटी पर लौटे थे। लेह से 23 दिसम्बर को परमवीर का पार्थिव शरीर बीटन लाया जाना था लेकिन मौसम की खराबी के चलते 25 दिसम्बर को उनका पार्थिव शरीर बीटन पहुंचा।



सिख रैजीमैंट की टीम जब चंडीगढ़ से सेना की गाड़ी में तिरंगे से लिपटे परमवीर के पार्थिव शरीर को घर लेकर आई तो माहौल बेहद गमगीन हो गया। मौके पर मौजदू हरेक व्यक्ति की आंखें नम थीं। इसके बाद एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एएसपी ऊना संजीव भाटिया, एसएचओ टाहलीवाल रिंकू सूर्यवंशी, मेजर शुभम, एएसआई संजय कुमार चेयरमैन आईईएसएल ऊना कैप्टन शक्ति चंद व परमवीर की धर्मपत्नी मलकीत कौर और 5 साल के बेटे सूर्यांश द्वारा सेना के नियमानुसार श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद परमवीर के पार्थिव शरीर को श्मशानघाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सिख रैजीमैंट के जवानों द्बारा सलामी देते हुए परमवीर को अंतिम विदाई दी गई।



इस दौरान एचपीएसाईडीसी के पूर्व उपाध्यक्ष रामकुमार, जिला परिषद सदस्य कमल सैनी, पूर्व जिला परिषद सदस्य लखवीर सिंह लक्खी, बीडीसी पवन बीटन, पंचायत प्रधान सोहनलाल, पूर्व प्रधान बीटन चमनलाल, उपप्रधान रामपाल पाला, सेवानिवृत्त सैनिक राजिंदर शर्मा, एसपी शर्मा, कैप्टन वलवीर राणा, पूर्व प्रधान चमन लाल, सूबेदार चनन सिंह, कैप्टन गुरमुख सिंह सहित गांववासी, पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

