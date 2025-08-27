Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भूस्खलन की चपेट में आकर भाई-बहन सहित 4 की मौत, घायल महिलाओं को चारपाई पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल

भूस्खलन की चपेट में आकर भाई-बहन सहित 4 की मौत, घायल महिलाओं को चारपाई पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Aug, 2025 03:36 PM

four people including a brother and a sister died in a landslide

हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। इस बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आकर चार लोगों की दुखद मौत हो गई है। यह घटनाएँ जिला मुख्यालय और मैहला विकास खंड में सामने आई हैं, जहाँ प्रकृति के इस प्रकोप...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। इस बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आकर चार लोगों की दुखद मौत हो गई है। यह घटनाएँ जिला मुख्यालय और मैहला विकास खंड में सामने आई हैं, जहाँ प्रकृति के इस प्रकोप ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया है।

पहली घटना जिला चंबा के बसोधन पंचायत में घटी, जहाँ एक भाई-बहन की भूस्खलन में दबकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ये दोनों अपने घर के पास हो रहे भूस्खलन को देखने के लिए गए थे। तभी अचानक पहाड़ी से भारी मलबा गिरना शुरू हुआ और वे उसकी चपेट में आ गए। लोगों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गाँव में मातम पसर गया है।

दूसरी घटना मैहला विकास खंड की भिमला पंचायत में हुई, जहाँ भूस्खलन ने चार महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। ये महिलाएं अपने घर के पास कुछ काम कर रही थीं कि अचानक पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगे। इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घायल महिलाओं को बचाने के लिए ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। चूंकि बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई थीं, ग्रामीणों ने घायल महिलाओं को चारपाई पर लिटाकर 35 किलोमीटर पैदल चलकर चंबा अस्पताल पहुंचाया। यह घटना मंगलवार को हुई थी, और ग्रामीण बुधवार दोपहर को उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। चंबा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इन घायल महिलाओं का इलाज चल रहा है।

और ये भी पढ़े

इस घटना ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को एक बार फिर उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मृतकों के परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे बचाव और राहत कार्यों में भी बाधा आ रही है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!