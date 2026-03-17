हिमाचल सरकार ने शिमला में 9 नई पंचायतों की अधिसूचना की जारी, अब घर-द्वार पर मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला जिले में ग्रामीण प्रशासन को मज़बूत करने के लिए मौजूदा पंचायत इलाकों को फिर से बनाने और बांटने के बाद नौ नई ग्राम पंचायतें बनाने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, मंड्यालू को एक नया ग्राम पंचायत...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला जिले में ग्रामीण प्रशासन को मज़बूत करने के लिए मौजूदा पंचायत इलाकों को फिर से बनाने और बांटने के बाद नौ नई ग्राम पंचायतें बनाने की अधिसूचना जारी की है।



अधिसूचना के मुताबिक, मंड्यालू को एक नया ग्राम पंचायत बनाया गया है, जिसका पंचायत घर कटोग में है। टोटू ब्लॉक में कोटिडगर भी बनाया गया है, जिसका पंचायत घर भागली में है। मौजूदा धमून पंचायत को फिर से बनाया गया है, जिससे तीन अलग-अलग पंचायतें - धमून, खलग और कोटिडगर बनाई गई हैं। थिओग उपखंड में, गदाहा ग्राम पंचायत को अधिसूचित किया गया है, जिसका पंचायत घर गदाहा कुफ़री में है। रोहड़ू उपखंड के तहत दो नयी ग्राम पंचायतें-कवाली और सुंदरनगर- बनायी गयी हैं। चोहरा उपखंड में तीन ग्राम पंचायतें - धमवारी, भदवाड़ी-घड़वाड़ी और मकतोट- बनाई गई हैं, मकतोट के लिए पंचायत घर मछोंचली में है।



इसी तरह, कुपवी उपखंड के तहत टिकर को एक नयी ग्राम पंचायत बनायी गयी है, जबकि छलोग को चोपाल सबडिवीजन के तहत एक ग्राम पंचायत के तौर पर अधिसूचित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नई पंचायतों को बनाने का मकसद जमीनी स्तर पर शासन को बेहतर बनाना, विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को प्रशासनिक सुविधा देना है।