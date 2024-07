हिमाचल के सिरमौर जिला में फ्लैश फ्लड की घटना, बेटी को बचाते समय बाढ़ में बह गया पिता

Edited By Vijay, Updated: 20 Jul, 2024 03:02 PM

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के डांडा आंज पंचायत के रेतुआ गांव में मूसलाधार बारिश के चलते खड्ड में आई बाढ़ में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

पांवटा साहिब (संजय): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के डांडा आंज पंचायत के रेतुआ गांव में मूसलाधार बारिश के चलते खड्ड में आई बाढ़ में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ के दौरान व्यक्ति ने अपनी बेटी को धक्का देकर बचा लिया लेकिन खुद बाढ़ की चपेट में आ गया। रैस्क्यू ऑप्रेशन के दौरान व्यक्ति का शव टौंस नदी के किनारे से बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश होने से रेतुआ गांव के पास खड्ड में पानी बढ़ गया, जिस कारण अमान सिंह (53) तेलु राम निवासी रेतुआ, डांडा आंज के गऊशाला को खतरा हो गया। अमान सिंह अपनी बेटी ग्रेसी देवी के साथ गऊशाला के पास खड्ड के पानी का रुख बदलने लगे, लेकिन खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई तथा अमान सिंह ने अपनी बेटी को दूसरी तरफ धक्का दे दिया और खुद बाढ़ की चपेट में आ गया। घटना के बाद बेटी ने गांव के अन्य लोगों को बताया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे।



घर से 6 किलोमीटर दूर टौंस नदी से बरामद हुआ शव

सूचना मिलने के बाद पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा, नायब तहसीलदार फरीद मोहम्मद, पुरूवाला थाना प्रभारी राजेश पाल सिंह पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने पूरी रात लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए रैस्क्यू ऑप्रेशन चलाया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह 9 बजे अमान सिंह का शव घर से करीब 6 किलोमीटर दूर टौंस नदी के किनारे बरामद किया गया।

प्रशासन ने पीड़ित परिवार काे दी आर्थिक सहायता

उधर, पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने बताया कि डांडा आंज में खड्ड में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है तथा पोस्टमार्टम करवाने परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है।

