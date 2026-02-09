देहरा में आधी रात को वन विभाग ने बिछाया जाल, अवैध लकड़ी से लदी 5 गाड़ियाँ जब्त

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Feb, 2026 11:59 AM

जहाँ रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर तस्कर पहाड़ों की अनमोल विरासत को चूना लगा रहे थे, वहीं वन विभाग ने अपनी मुस्तैदी से उनकी नींद उड़ा दी है। देहरा वन मंडल में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए विभाग ने आधी रात को वह कर दिखाया, जिसकी तस्करों...

देहरा (कांगड़ा): जहाँ रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर तस्कर पहाड़ों की अनमोल विरासत को चूना लगा रहे थे, वहीं वन विभाग ने अपनी मुस्तैदी से उनकी नींद उड़ा दी है। देहरा वन मंडल में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए विभाग ने आधी रात को वह कर दिखाया, जिसकी तस्करों ने कल्पना भी नहीं की थी।

रात के अंधेरे में बिछाया जाल, धराए 5 वाहन

देहरा के जंगलों में लकड़ी की चोरी रोकने के लिए DFO सन्नी वर्मा की अगुवाई में एक विशेष रणनीति तैयार की गई थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब वन रक्षकों की टीम ने गुप्त रास्तों पर मोर्चा संभाल रखा था। इस 'नाइट ऑपरेशन' के दौरान एक के बाद एक 5 पिकअप गाड़ियाँ विभाग के हत्थे चढ़ीं, जो अवैध लकड़ी से लदी हुई थीं। मौके पर ही सख्त कार्रवाई करते हुए इन सभी वाहनों को जब्त कर सील कर दिया गया है।

विभाग का कड़ा संदेश: "विरासत से समझौता नहीं"

अवैध कटान की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद अब वन विभाग 'जीरो टॉलरेंस' मोड में है। DFO सन्नी वर्मा ने चेतावनी दी है कि अब केवल दिन ही नहीं, बल्कि संवेदनशील इलाकों में रात के समय भी कड़े पहरे रहेंगे। जंगलों को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ने स्थानीय निवासियों को इस मुहिम का हिस्सा बनने का आह्वान किया है ताकि माफियाओं के तंत्र को जड़ से उखाड़ा जा सके।

क्यों खास है यह कार्रवाई?

यह केवल लकड़ी पकड़ने का मामला नहीं है, बल्कि उन माफियाओं को एक सीधा संदेश है जो पर्यावरण की कीमत पर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं।

सन्नी वर्मा, DFO देहरा का कहना है कि "वन संपदा हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है। इसे बचाना सिर्फ विभाग की ड्यूटी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है।"