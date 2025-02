Himachal: ऊना अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, प्रसूति वार्ड में मची अफरा-तफरी

क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब गायनी वार्ड्स की गैलरी में स्थापित विद्युत पैनल में अचानक आग लग गई और धमाकों के साथ चिंगारियां निकलने लगीं।

ऊना (विशाल): क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब गायनी वार्ड्स की गैलरी में स्थापित विद्युत पैनल में अचानक आग लग गई और धमाकों के साथ चिंगारियां निकलने लगीं। इसके बाद धुआं फैलने लगा, जिसके बाद वार्ड में दाखिल महिला मरीजों व उनके बच्चों को बाहर निकाला गया। इस घटना से अस्पताल में हड़कंच मच गया और लोग इधर-उधर भागने लगे। अस्पताल स्टाफ ने कड़ी मशक्कत के बाद विद्युत सप्लाई बंद की और अग्निशमन यंत्रों के सहारे आग पर काबू पाया।



जानकारी के अनुसार गायनी के दोनों वार्डों में लगभग 35 के करीब प्रसूताएं एवं उनके नवजात शिशु थे। अचानक गैलरी में लगे विद्युत के पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसमें आग लग गई। आग लगने से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं फैलते देख स्टाफ नर्सों और होमगार्ड स्टाफ ने तुरंत वार्डों से प्रसूताओं व उनके नवजात शिशुओं सहित तीमारदारों को बाहर निकालकर अन्य वार्डों में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद विद्युत कर्मियों ने सप्लाई काटी और स्टाफ ने आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद पैनल में आए फाॅल्ट को ठीक किया गया। वार्डों से धुआं निकलने के बाद मरीजों को फिर से वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया।



क्षेत्रीय अस्पताल के एमएस डाॅ. संजय मनकोटिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। विद्युत सप्लाई बंद करके अग्रिशमन यंत्रों के सहारे आग पर काबू पाया गया है। फाल्ट ठीक होने और स्थिति सामान्य होने पर मरीजों को वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया।

