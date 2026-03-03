परवाणू में खौफ: बिना सिर और पंजों के मिला तेंदुआ, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Mar, 2026 01:17 PM

कसौली/परवाणू। औद्योगिक शहर परवाणू के शांत इलाके कामली में उस समय हड़कंप मच गया, जब कौशल्या बांध के समीप एक तेंदुए का बेहद डरावना और क्षत-विक्षत अवशेष बरामद हुआ। यह केवल एक वन्यजीव की मौत का मामला नहीं लग रहा, बल्कि जिस तरह से शव के साथ बर्बरता की गई है, उसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी है।

कैसे खुला राज?

शाम को एक स्थानीय ग्रामीण जब नदी के किनारे गया था, तभी उसे हवा में फैली एक भारी दुर्गंध ने बेचैन कर दिया। बदबू का पीछा करते हुए वह जब पास के एक नाले की तरफ बढ़ा, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ियों के बीच एक तेंदुए का धड़ पड़ा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस शरीर पर न तो सिर था और न ही उसके पंजे।

अंगों की तलाश में जुटी टीमें

घटना की सूचना मिलते ही परवाणू पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि तेंदुए का शव डैम से लगभग सौ मीटर की दूरी पर स्थित नाले में फंसा हुआ था। शरीर के महत्वपूर्ण अंग गायब होने की वजह से अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें घटनास्थल के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में बारीकी से छानबीन कर रही हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि शायद मृत जानवर के शेष अंग आसपास की झाड़ियों या पानी के बहाव में मिल जाएं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत अज्ञात शिकारियों या संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजरें

वन विभाग के अधिकारी प्रिंस सुदेहड़ा के नेतृत्व में शव को कब्जे में लेकर परवाणू लाया गया है। पशु चिकित्सकों का एक पैनल मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम कर रहा है।

"हमारी पहली प्राथमिकता मौत के सटीक समय और कारण को जानना है। सिर और पंजों का गायब होना एक गंभीर विषय है, जो शिकारियों की साजिश की ओर इशारा करता है।" — वन विभाग अधिकारी

क्षेत्र में डर और चिंता का माहौल

इस घटना ने न केवल वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर दिया है, बल्कि स्थानीय निवासियों में भी दहशत पैदा कर दी है।