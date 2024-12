Kangra: श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, रविवार को बंद हो जाएंगे श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट

करीब 10000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट रविवार को बंद कर दिए जाएंगे। आज मंदिर न्यास की ओर से एक टीम श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए भेजी जाएगी।

पालमपुर (भृगु): करीब 10000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट रविवार को बंद कर दिए जाएंगे। आज मंदिर न्यास की ओर से एक टीम श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए भेजी जाएगी। इस टीम में एक न्यासी, गृहरक्षक तथा स्टाफ के कुछ सदस्य शामिल होंगे। मंदिर में पहले से ही पुजारी तथा कुछ अन्य सदस्य वर्तमान में हैं। ऐसे में शनिवार को अतिरिक्त टीम वहां पहुंचेगी तथा रविवार को विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर के कपाट 15 मार्च तक बंद रहेंगे। आमतौर पर मंदिर के कपाट 15 नवम्बर को बंद कर दिए जाते हैं परंतु इस बार मौसम के अनुकूल रहने तथा ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात न होने के कारण मंदिर के कपाट को खुला रखा गया था।

बता दें कि कांगड़ा जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी क्षेत्र में ट्रैकिंग तथा लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर क्षेत्र भी शामिल है। वहीं उल्लंघना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात भी जिला प्रशासन की ओर से कही गई है। मंदिर अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आज टीम श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए रवाना होगी तथा रविवार प्रात: को मंदिर के कपाट बंद कर टीम वापस लौट आएगी।

उधर, सूत्र बताते हैं कि श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के आगामी निर्माण को लेकर एक तकनीकी अधिकारियों की टीम भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। इस टीम में मंदिर के कनिष्ठ अभियंता के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी तथा कुछ अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, परंतु अब जब मंदिर के कपाट बंद करने का निर्णय लिया गया है तो माना जा रहा है कि टीम का यह दौरा भी खटाई में पड़ सकता है। विदित रहे कि इस वर्ष मंदिर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here