Kangra: श्रीमद् भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु, पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी की शिरकत

ढलियारा (सेठी): कस्बा कोटला गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट सतीश शर्मा के परिवार द्वारा करवाया जा रहा यह धार्मिक आयोजन 23 अप्रैल तक चलेगा। रविवार को कथा के चौथे दिन हरिद्वार से पधारे आचार्य श्री हरि कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे।

आचार्य श्री हरि कृष्ण जी ने कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के अनसुने प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। भजनों के माध्यम से उन्होंने भक्तों को सही मार्ग पर चलने और प्रभु भक्ति की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हरिकथा का श्रवण भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है।

इस अवसर पर जसवां परागपुर के भाजपा विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने भी कथा स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण किया और आचार्य हरिकृष्ण जी महाराज से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में जंडौर पंचायत के प्रधान सुरेश ठाकुर समेत क्षेत्र के अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

