Himachal: पीजीआई वालों ने भी कर दिए थे हाथ खड़े, नाहन मेडिकल काॅलेज के डाॅक्टरों ने बचाई मरीज की जान

नाहन (आशु): लिवर पूरी तरह से खराब होने, फेफड़ों में पानी भर जाने और पूरे शरीर पर काफी अधिक सूजन आने के चलते एक मरीज की जान पर बन आई। यहां तक कि वह बिना ऑक्सीजन के सांस भी नहीं ले पा रहा था। पीजीआई चंडीगढ़ में चंद रोज उपचार के बाद मरीज को यह कहकर लौटा दिया गया कि अब कुछ नहीं बचा, मरीज को वापस ले जाओ] लेकिन परिवार के दावे के मुताबिक इसी मरीज की जिंदगी को डाॅ. वाईएस परमार मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल नाहन के डाॅक्टरों ने बचाया है। अब मरीज की हालत में सुधार है और उसे मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल मरीज को मैडीसिन पर रखा गया है। मरीज की हालत में सुधार का श्रेय परिवार ने मेडिकल काॅलेज में तैनात डाॅ. अनिकेता शर्मा को दिया है, जिन्होंने न केवल डाॅक्टर होने का बखूबी फर्ज निभाया बल्कि परिवार की आर्थिक रूप से भी मदद की। मरीज की पत्नी ने इसके लिए डाॅक्टर का आभार व्यक्त किया है।



दरअसल उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले 37 वर्षीय पप्पू की पत्नी पुष्पा आम्बवाला-सैनवाला पंचायत में रहती है। वह यहां ब्यूटी पार्लर का काम करती है। पुष्पा का पति पप्पू भी पहले यहीं पर काम करता था, लेकिन कुछ समय से वह हरियाणा के करनाल की एक निजी कम्पनी में ऑप्रेटर के पद पर कार्यरत था। पुष्पा ने बताया कि पूरे शरीर में काफी सूजन आने के कारण बेहोशी की हालत में 2 जनवरी को उनके पति को नाहन मेडिकल काॅलेज लेकर आए। टैस्ट करने पर सामने आया कि उनके पति के लिवर में काफी खराबी आ चुकी है और फेफड़ों सहित शरीर में पानी भर चुका है। आधा बोतल पानी निकाला भी गया। बेहतर उपचार के मकसद से डाॅ. अनिकेता ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने की सलाह देते हुए रैफर किया। यही नहीं, एम्बलुैंस इत्यादि की भी डाॅक्टर ने खुद ही व्यवस्था की।



अब कुछ नहीं हो सकता, यह कहकर लौटा दिया : पुष्पा

पुष्पा ने बताया कि 3 जनवरी को वह अपने पति को नाहन से उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गई। वहां उनके सभी टैस्ट किए गए लेकिन उन्हें होश नहीं आया। 3-4 दिन के बाद पीजीआई चंडीगढ़ से उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि उनके मरीज का लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। पीजीआई से जवाब देने के बाद उन्होंने डाॅ. अनिकेता से संपर्क किया और 8 जनवरी की सुबह वह अपने पति को वापस नाहन मेडिकल काॅलेज लेकर आई। यहां डाॅ. अनिकेता और उनकी टीम ने न केवल मरीज का इलाज किया बल्कि आर्थिक सहायता के साथ हर प्रकार से मदद की। डाॅ. अनिकेता ने न केवल उपचार किया बल्कि हर पल एक बेटी की तरह उनका हौसला भी बढ़ाती रही। अब पुष्पा के पति की हालत में काफी सुधार है।



नशे से रहें दूर, यह सभी के लिए घातक : डॉ. अनिकेता

मेडिकल काॅलेज नाहन में तैनात मैडीसिन विभाग की असिस्टैंट प्रोफैसर डाॅ. अनिकेता शर्मा ने बताया कि लिवर फेलियर के कारण संबंधित मरीज कोमा में चला गया था। इसके चलते उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। स्थिति खराब होने के कारण ही उसे पीजीआई रैफर किया गया था। इसके बाद परिजन मरीज को पुनः अस्पताल लेकर आए जिसके बाद मरीज का यहां पुनः इलाज शुरू किया गया। 3-4 दिन के बाद मरीज होश में आया। अब उसकी हालत में सुधार है। मरीज को मैडीसिन पर रखकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डाॅ. अनिकेता शर्मा ने लोगों खासकर युवाओं से आह्वान किया कि नशे से दूर रहें। फिर चाहे वह शराब का नशा हो या फिर चिट्टे सहित अन्य किसी भी तरह का नशा। ये व्यक्ति के लिए घातक होते हैं। नशे का अधिक सेवन करने से न केवल लिवर बल्कि व्यक्ति की जिंदगी पर भी बन आती है। शराब का अधिक सेवन भी लिवर पर असर डालता है। अस्पताल में ऐसे कई मामले भी आते हैं। लिहाजा सभी के लिए ये जरूरी है कि नशे से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें।

