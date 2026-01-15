Main Menu

शिमला में युवाओं के लिए सुनहरा मौका: 120 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा Interview

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Jan, 2026 04:34 PM

shimla recruitment for 120 posts interviews will be held on the 20th

जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज डिवीजन प्लांट-1 फैस-4 मोहाली पंजाब के लिए आईटीआई अप्रेंटिस के 120 पदों के लिए 20 जनवरी, 2026 को...

शिमला। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज डिवीजन प्लांट-1 फैस-4 मोहाली पंजाब के लिए आईटीआई अप्रेंटिस के 120 पदों के लिए 20 जनवरी, 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पेंटर, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर/मैकेनिस्ट तथा डीजल मैकेनिक में आईटीआई तथा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा पास होना चाहिए व आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों व रिज्यूम सहित 20 जनवरी, 2026 को जिला रोज़गार कार्यालय शिमला में प्रातः 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करे।

उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

 

