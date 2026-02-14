Kangra: मैक्लोडगंज में पकड़ी गई बिना वैध वीजा रह रही यूगांडा की महिला

पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पुलिस द्वारा बिना वैद्य वीजा के यूगांडा की महिला को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यह भारत में रुकी हुई थी।

धर्मशाला (ब्यूरो): पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पुलिस द्वारा बिना वैद्य वीजा के यूगांडा की महिला को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यह भारत में रुकी हुई थी। पुलिस के अनुसार शनिवार को पुलिस ने मैक्लोडगंज के तहत आते एक स्कूल के पास सीढ़ियों पर एक विदेशी महिला को देखा। जब पुलिस द्वारा उक्त महिला को पासपोर्ट व वीजा दिखाने के लिए कहा गया तो इस महिला ने अपने पासपोर्ट, ईटीए की फोटो फोन में दिखाए। जब महिला से उसके असली पासपोर्ट के बारे में पूछा गया तो महिला ने बताया कि उसका इसका पासपोर्ट यूगांडा एंबैसी दिल्ली में है। मोबाइल में रखे पासपोर्ट की फोटो, ऑनलाइन ईटीए व पूछताछ से इस महिला के बिना वैध वीजा के भारत में रहने का पता चला।

हालांकि अब पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है कि यह महिला कब और कितने दिन से यहां रह रही है। साथ ही इस विदेशी महिला के बारे में सारी जानकारी खंगाली जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिना वैध वीजा तथा कागजातों के मैक्लोडगंज में चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि इमिग्रेशन एंड फॉरनर एक्ट 2025 की धारा 23 (ए) के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच जारी है।

आज पकड़ी गई

टीम थी रूटीन चैकिंग जोगीबाड़ा रोड में एक स्कूल के बाहर खड़ी थी। इससे पासपोर्ट वीजा नहीं था। इसने मोबाइल में दिखाया इसने बताया कि यूगांडा की महिला बीजा एक्सपायर ओवर स्टे है।