Kangra: चम्बा के व्यक्ति ने टांडा अस्पताल में तोड़ा दम

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Feb, 2026 04:38 PM
चम्बा जिले के एक व्यक्ति की गिरने से उपचार के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई। पुलिस जानकारी अनुसार नेकू उम्र 30 साल निवासी ठठेरा गत दिवस एक बिल्डिंग में काम करते हुए छत से गिर गया।
कांगड़ा (कालड़ा): चम्बा जिले के एक व्यक्ति की गिरने से उपचार के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई। पुलिस जानकारी अनुसार नेकू उम्र 30 साल निवासी ठठेरा गत दिवस एक बिल्डिंग में काम करते हुए छत से गिर गया। उसे रैफर करके टांडा भेजा गया जहां उसने दम तोड़ दिया। चम्बा पुलिस थाना से पुलिस अधिकारी ने आकर पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।