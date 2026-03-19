Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: गणित के पेपर में 11 विद्यार्थियों को नकल करते पकड़े

Kangra: गणित के पेपर में 11 विद्यार्थियों को नकल करते पकड़े

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Mar, 2026 07:06 PM

dharamsala students caught cheating

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही वार्षिक परीक्षाओं के दौरान वीरवार को गणित विषय की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया है।

धर्मशाला (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही वार्षिक परीक्षाओं के दौरान वीरवार को गणित विषय की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इनमें तीन परीक्षार्थी शिमला जबकि 8 परीक्षार्थी हमीरपुर जिला के विभिन्न स्कूलों से नकल करते हुए पकड़े गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों के यूएमसी केस बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित कर रहा है तथा नकल के मामलों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च को 12वीं कक्षा का डांस जबकि 10वीं कक्षा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तेलगु और तमिल विषय की परीक्षा आयोजित होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!