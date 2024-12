Himachal: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले-राहुल गांधी को संसद में जाने से रोकना लोकतंत्र का अपमान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में जाने से रोकने और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के साथ हुई धक्का-मुक्की पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

धर्मशाला (तिलक): कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में जाने से रोकने और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के साथ हुई धक्का-मुक्की पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में जाने से रोकना और कांग्रेस नेताओं के साथ धक्का-मुक्की करना न केवल लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि यह दिखाता है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि संसद जनता की आवाज का प्रतीक है और इसमें हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को उठाने और उनके हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। ये घटनाएं सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करती हैं।

विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयास नहीं होंगे सफल

मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयास सफल नहीं होंगे। कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी और जनता के सामने सच्चाई लाएगी। उन्होंने राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मुकेश अग्निहोत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी और देश के नागरिकों के लिए हरसंभव लड़ाई लड़ेगी।

