Mandi: माता बगलामुखी रोपवे की विभाग ने तय की दरें, स्थानीय लोगों व पर्यटकों को देना होगा इतना किराया

पंडोह (विशाल): पंडोह के साथ लगते कैंची मोड़ से लेकर माता बगलामुुखी तक बनाए गए रोपवे का किराया निर्धारित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को इस किराए में बड़ी राहत दी गई है जबकि पर्यटकों के लिए भी सामान्य दरें ही रखी गई हैं। स्थानीय लोगों की बात करें तो वयस्कों के लिए एकतरफा यात्रा का शुल्क 30 रुपए जबकि दोतरफा यात्रा के लिए 50 रुपए देना होगा। स्थानीय बच्चों से एकतरफा सफर के लिए 15 जबकि दोतरफा सफर के लिए 25 रुपए देने होंगे।

पर्यटकों या फिर दूसरे स्थानों से आने वालों के लिए किराए की बात करें तो उनमें वयस्कों के लिए एकतरफा यात्रा के लिए 150 जबकि दोतरफा यात्रा के लिए 250 रुपए देने होंगे। पर्यटक बच्चों से एकतरफा 75 जबकि दोतरफा 125 रुपए किराया लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी सांझा की और उन्होंने बताया कि इस रोपवे ने अभी तक 34,215 रुपए की कमाई कर ली है। बता दें कि बीते 3 दिसम्बर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 53.89 करोड़ की लागत से बने इस 800 मीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया था।

बता दें कि माता बगलामुखी मंदिर की दूरी सड़क मार्ग से 13 से 14 किलोमीटर है। यह मंदिर चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे के ठीक सामने है लेकिन बीच में ब्यास नदी और पंडोह डैम का जलाशय है, जिस कारण सामने दिखने वाले इस मंदिर तक जाने के लिए 14 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है।

