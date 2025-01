कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर उठी बैन की मांग, जानिए कहां कैंसिल हुए शो

हिमाचल डेस्क। कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसकी रिलीज से पहले और बाद में काफी विवाद और विरोध का सामना करना पड़ा है। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। अब, 17 जनवरी को यानि आज फिल्म रिलीज होने के बाद एक नया विवाद सामने आया है, खासकर पंजाब में, जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

SGPC ने फिल्म पर बैन की मांग की

SGPC ने ऐलान किया है कि यदि पंजाब में कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज हुई, तो वे सिनेमाघरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब भर में SGPC मुलाजिमों की ड्यूटी लगा दी गई है, और उनका कहना है कि अगर विरोध बढ़ता है, तो पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी। गुरुवार को अमृतसर के डीसी को इस संबंध में एक मांग पत्र भी दिया गया था। फिल्म के विरोध के चलते, अमृतसर के सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

कैंसिल हुए शो और कम ऑक्यूपेंसी

अमृतसर में शुक्रवार को पीवीआर सिनेमा में फिल्म के शो को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं, मुंबई के अंधेरी स्थित Cinepolis के बाहर भी सन्नाटा देखा गया। फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में केवल 1% ऑक्यूपेंसी रही, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा है।

उधर, कंगना रनौत ने पंजाब में फिल्म को बैन करने की मांग पर विराेध जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाऊंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि "यह कला और कलाकार का पूरी तरह से उत्पीड़न है। पंजाब के कई शहरों से रिपोर्ट आ रही है कि ये लोग इमरजेंसी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने दे रहे हैं।

मैं सभी धर्मों का गहरा सम्मान करती हूं और चंडीगढ़ में पढ़ाई और परवरिश के दौरान मैंने सिख धर्म को बहुत करीब से देखा और समझा है।

यह मेरे खिलाफ झूठ और प्रोपेगैंडा है, जिसका मकसद मेरी छवि को नुकसान पहुंचाना और मेरी फिल्म को हानि पहुंचाना है।"

This is complete harassment of art and the artist, from Punjab many cities are reporting that these people are not allowing Emergency to be screened.

I have utmost respect for all religions and after studying and growing up in Chandigarh I have closely observed and followed Sikh… https://t.co/VQEWMqiFih