Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Solan: जगराते से लौटा...कमरे में दोस्तों संग छलकाए जाम, सुबह इस हाल में मिला युवक, पुलिस जांच में जुटी

Solan: जगराते से लौटा...कमरे में दोस्तों संग छलकाए जाम, सुबह इस हाल में मिला युवक, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 04:05 PM

death of youth

सोलन शहर के वार्ड नंबर-7 स्थित साहनी बिल्डिंग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां शिमला निवासी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को गले लगा लिया।

सोलन (अमित): सोलन शहर के वार्ड नंबर-7 स्थित साहनी बिल्डिंग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां शिमला निवासी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को गले लगा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान रोहित (26) निवासी शिमला के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा की गई शुरूआती जांच और दोस्तों के बयानों के अनुसार बीती रात रोहित अपने दोस्तों के साथ गढ़खल में एक जगराते में शामिल होने गया था। जगराते से लौटने के बाद वे सभी सोलन के वार्ड नंबर-7 स्थित साहनी बिल्डिंग में दोस्तों के कमरे पर आ गए।

बताया जा रहा है कि रात के समय रोहित और उसके दोस्तों ने शराब का सेवन किया, जिसके बाद वे सभी सो गए। सुबह जब एक दोस्त की नींद खुली, तो उसने रोहित को बिस्तर पर नहीं पाया। तलाश करने पर दोस्त ने जब बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए, रोहित सीढ़ियों की रेलिंग से लगाए फंदे पर लटका हुआ था। दोस्तों ने आनन-फानन में रोहित को फंदे से नीचे उतारा और कमरे के अंदर ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद घबराए दोस्तों ने तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को घटना की जानकारी दी।


मामले की पुष्टि करते हुए सोलन के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि साहनी बिल्डिंग में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी शहरी की टीम मौके पर पहुंची। वहां एक युवक मृत अवस्था में कमरे के भीतर पड़ा था और उसके दोस्त भी वहीं मौजूद थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर एसएफएसएल जुन्गा की फाेरैंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कारण है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!