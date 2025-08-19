Main Menu

  • Himachal: स्कूल के प्रांगण में नग्न अवस्था में मिला बुजुर्ग महिला का शव, हत्या का मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 19 Aug, 2025 02:22 PM

चम्बा जिला के तहत भटियात की कुडनू पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुठेड के प्रांगण में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

चुवाड़ी (कुमार): चम्बा जिला के तहत भटियात की कुडनू पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुठेड के प्रांगण में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव काे कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है तथा आगामी छानबीन शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान कमला देवी पत्नी मघर सिंह निवासी गांव कुठेड के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह राहगीरों ने स्कूल परिसर में महिला का शव पड़ा देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रमन चौधरी पुलिस दल सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फाेरैंसिक टीम व डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया। नूरपुर से पहुंची फाेरैंसिक टीम ने घटनास्थल आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी है। 

