Chamba: पर्यटन नगरी डल्हौजी के पंजपुला में धूमधाम से किया गणपति विसर्जन

07 Sep, 2025 04:41 PM

पर्यटन नगरी डल्हौजी के श्री रघुनाथ मंदिर में गणेश उत्सव सम्पन्न हो गया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री गणेश जी के नूतन स्वरूप की स्थापना की गई थी।

डल्हौजी (शमशेर): पर्यटन नगरी डल्हौजी के श्री रघुनाथ मंदिर में गणेश उत्सव सम्पन्न हो गया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री गणेश जी के नूतन स्वरूप की स्थापना की गई थी। इसके उपरांत प्रतिदिन प्रातः पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन के माध्यम से गणपति आराधना निरंतर चलती रही। पदमा एकादशी के पावन अवसर पर भगवान गणपति की प्रतिमा का विसर्जन पारंपरिक विधि-विधान और भक्तिमय माहौल में किया गया। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन करते हुए मंदिर परिसर से शोभायात्रा निकाली और प्रतिमा को पंजपुला के जल स्रोत में विधिवत विसर्जित किया।

इस दौरान पूरा क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोषों से गूंज उठा। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चौहान, महासचिव वीरेंद्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष नितिन रेलहन, भंडारक रंजीत चौहान, बिट्टू, कृष्णा, तनिष सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी उत्सव में भागीदारी दी और भगवान गणेश से सुख-समृद्धि और मंगलकामना की प्रार्थना की।

 

