Himachal: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का ऐलान, कहा-नई कार्यकारिणी का गठन जल्द, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिलेगा अधिमान

शिमला (राक्टा): हिमाचल कांग्रेस में पार्टी हाईकमान के एक्शन से सियासी हलचल बढ़ गई है। हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस, जिला और सभी ब्लॉक कमेटियों को भंग किए जाने के बाद वीरवार को पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। नई कार्यकारिणी में संगठन से जुड़े ऐसे कार्यकर्ताओं को पूरा अधिमान दिया जाएगा, जो पिछले लंबे समय से पार्टी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें हैं तथा पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं।

बैठक के बाद लिया निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का निर्णय

प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, उनके स्थान पर नए चेहरों को आगे लाया जाए, ऐसे में ये मामला हाईकमान के समक्ष भी रखा गया था, जिसके बाद बीते दिनों हाईकमान ने प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कमेटियों को भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए कार्यकारिणी के गठन से पहले वह मुख्यमंंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर व रामलाल ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी तथा सभी के सुझावों से आगे बढ़ा जाएगा।

कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चर्चा के बाद लेंगे निर्णय

प्रतिभा सिंह ने कहा की नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ ऐसे युवाओं व महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो पिछले लंबे समय से बगैर किसी पद के पार्टी की सेवा कर रहें है। नई कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष होंगे या नहीं, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस संबंध में सभी चर्चा करने पर ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी में फेरबदल होता है। हालांकि वे अढ़ाई वर्षों से पुरानी कार्यकारिणी के साथ ही काम कर रही हैं। हाईकमान ने उन्हें जब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी तो कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव थे, ऐसे में कोई फेरबदल नहीं किया लेकिन अब संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए नई कार्यकारिणी के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

विपक्ष के आरोपों का नकारा

प्रतिभा सिंह ने विपक्ष द्वारा प्रदेश में सत्ता-संगठन के बीच गुटबाजी के लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता-संगठन एकजुट है। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी ताकि पूरी मजबूती से चुनाव में उतरा जा सकें।

पद लिए पर रहे निष्क्रिय, अब आकार होगा समिति

प्रतिभा सिंह ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की संख्या काफी अधिक थी। कई पदाधिकारी ऐसे थे, जिन्होंने पद तो ले लिया है लेकिन वह पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। उन्होंने कहा की नई कार्यकारिणी का आकार समिति होगा और लंबी लंबी कार्यकारिणी नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही कमेटियों में शामिल किया जाएगा।

